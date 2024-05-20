قرار من القضاء بشأن طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، مد أجل حكمها في الطعون رقم 70/2070 و70/20807 المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة ورئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية، للحكم بجلسة الاثنين المقبل 27 مايو.

اختصمت الطعون كل من - وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لنادي الزمالك، رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية، كريم محمد عادل.

طالبت الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الدعوى رقم 78/8801 بجلسة 2024 /1/14 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوة توفيق الخواجة عضو مجلس النواب الحالي كأمين صندوق بمجلس نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2027-2023 .