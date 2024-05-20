أخبار مصر

قُدرت بـ 3 مليون جنيه.. ضبط 4 متهمين بحوزتهم 10 كجم أفيون وآيس

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 متهمين، بحوزتهم مواد مخدرة قُدرت بأكثر من 3 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (أسيوط - الغربية) أفادت قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبط 4 متهمين، بحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- 5 كيلو جرام لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3.175 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا