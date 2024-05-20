قُدرت بـ 3 مليون جنيه.. ضبط 4 متهمين بحوزتهم 10 كجم أفيون وآيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 متهمين، بحوزتهم مواد مخدرة قُدرت بأكثر من 3 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (أسيوط - الغربية) أفادت قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبط 4 متهمين، بحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- 5 كيلو جرام لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3.175 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.