جنايات الاقتصادية ترفض تطبيق "العود" على مرتضى منصور في سبّ الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، برفض دعوى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي التي طالب فيها بحبس مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق سنة و6 أشهر.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك إن الحكم صدر من محكمة الجنايات برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين مصطفى وسيم مصطفى وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف.

كان "الخطيب" تقدم في 23 سبتمبر 2023 بطلب رقم 172 لسنة 2023 يطلب إلغاء حكم وقف تنفيذ عقوبة مرتضى منصور لمدة سنة مع الشغل، استنادًا لقانون "العود" وارتكاب جريمة السب والقذف بحقه وصدور حكم بحبس رئيس الزمالك السابق شهرًا - قضى عقوبته - وأفرج عنه لاحقًا.