"معملتش حاجة".. القبض على سائق "توصيلة" بتهمة التحرش بفتاة حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سائق "توصيلة" المتهم بالتحرش بفتاة في منطقة حدائق الأهرام عقب رصد سيارته وتحديد هويته من خلال الاوردر الذي طلبته الفتاة المجني عليها.

ونفى المتهم فور إلقاء القبض عليه الاتهامات المنسوبة إليه بالتحرش بالفتاة أثناء استقلالها معه السيارة ولمس أجزاء حساسة من جسدها قائلا:"معملتلتهاش حاجة وملمستهاش".

وحررت فتاة بلاغا بقسم شرطة الأهرام يفيد بتعرضها للتحرش من قبل سائق إحدى شركات النقل الذكي، والذي انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وقالت المجني عليها، في بلاغها أمام رجال المباحث، إنها طلبت سيارة عبر هاتفها، وعندما استقلت السيارة وانطلقت، فوجئت بالمتهم يعود بالكرسي الخاص به للخلف ويمسك أجزاء من جسدها بيد ويضع الأخرى على عجلة القيادة، فنهرته بشدة وطلبت منه التوقف لكنه رفض، وعندما قام بخفض السرعة تماما قفزت من السيارة.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.