مصيره في يد سيدتين.. التحفظ على الفنان عباس أبو الحسن بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الفنان عباس أبو الحسن في قبضة الشرطة؛ لاتهامه بدهس سيدتين بمدينة الشيخ زايد مساء الاثنين.

مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المحور المركزي نطاق دائرة القسم.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه بسرعة فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع إدارة المرور.

تحريات ومعاينة الرائد عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد توصلت إلى أن الفنان عباس أبو الحسن اصطدم بسيدتين اثنتين بالطريق، فأصابهما بكسور متفرقة بالجسم وحالتهما غير مستقرة.

قوة أمنية تحفظت على الممثل عباس أبو الحسن ونقلت سيارة إسعاف المصابتين إلى المستشفى للعلاج تمهيدًا لسماع أقوالهما.

أزمات عباس أبو الحسن

حادث الشيخ زايد ليس أولى أزمات الفنان عباس أبو الحسن، أغسطس الماضي محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة أيدت تغريم الفنان عباس أبوالحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر.

كانت محكمة أول درجة عاقبت عباس أبو الحسن بالغرامة 20 ألف جنيه، فطعن على الحكم بالاستئناف ورفضته المحكمة.

كان الفنان هاني شاكر تقدم ببلاغ رقم 100 جنح اقتصادية، اتهم فيه الفنان عباس أبو الحسن بسبه وقذفه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسبه علانية بعبارات تضمنت ألفاظًا خادشة للشرف.