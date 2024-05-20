بعد دهسه سيدتين.. ماذا قال الفنان عباس أبو الحسن داخل قسم الشيخ زايد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الفنان عباس أبو الحسن أصبح حديث الساعة بعد دهسه سيدتين بالخطأ بطريق المحور المركزي بمدينة الشيخ زايد مساء اليوم الاثنين مما أسفر عن إصابتهما.

الفنان عباس أبو الحسن لم يحاول الهرب، انتظر وصول سيارة الإسعاف لنقل المصابتين لأقرب مستشفى وسلم نفسه لقوة الكمين المشترك من المرور والمباحث مكتفيًا بالقول "ماقصدش أخبطهم.. هما بيعدوا من مكان خطر".

سيارتا إسعاف هرعت إلى مكان الحادث وأسرع طاقمهما الطبي بنقل المصابتين بكسور وسحجات بالجسم إلى مستشفى الشيخ زايد لإنقاذ حياتهما ومن ثم سماع أقوالهما حال تحسن حالتهما الصحية مع التحفظ على سيارته.

المشهد الأول لحادث الفنان عباس أبو الحسن

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد تلقى من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بنطاق دائرة القسم.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه بسرعة فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع إدارة المرور.

تحريات ومعاينة الرائد عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد توصلت إلى أن الفنان عباس أبو الحسن اصطدم بسيدتين اثنتين بالطريق، فأصابهما بكسور متفرقة بالجسم.

قوة أمنية تحفظت على الممثل عباس أبو الحسن ونقلت سيارة إسعاف المصابتين إلى المستشفى للعلاج تمهيدًا لسماع أقوالهما بالتنسيق مع النيابة العامة.

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أزمات عباس أبو الحسن

حادث الشيخ زايد ليس أولى أزمات الفنان عباس أبو الحسن، أغسطس الماضي محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة أيدت تغريم الفنان عباس أبوالحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر.

كانت محكمة أول درجة عاقبت عباس أبو الحسن بالغرامة 20 ألف جنيه، فطعن على الحكم بالاستئناف ورفضته المحكمة.

كان الفنان هاني شاكر تقدم ببلاغ رقم 100 جنح اقتصادية، اتهم فيه الفنان عباس أبو الحسن بسبه وقذفه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسبه علانية بعبارات تضمنت ألفاظًا خادشة للشرف.