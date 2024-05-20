خاص| قائمة الكتب المحذوفة والمضافة لمناهج المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حصل "الخليج 365" على قائمة بأسماء الكتب الشرعية والعربية التي سيتم تعديلها بمناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2025/2024.

ووافقت لجنة تطوير المناهج بالأزهر الشريف، على إدراج كتاب "ومضة" لطلاب الأدبي بالصفين الثاني والثالث بالمرحلة الثانوية، مع إلغاء كتاب "مختارات إسلامية" للشهادة الثانوية.

فيما كشف مصدر مطلع بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه تجرى حاليا مرحلة طبع الكتب الجديدة لضمان إرسالها إلى المناطق قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار المصدر، إلى أن تعديل المناهج الشرعية والعربية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعاهد الأزهرية يأتي طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بضرورة مراجعة المناهج أولا بأول.

وجاءت قائمة الكتب المحذوفة والمضافة لمناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية بالأزهر الشريف على النحو التالي: