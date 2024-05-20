شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخفض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدى القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات، وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة .



وتؤكد الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومى وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط .



وتؤكد الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحرى والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل .

وتتقدم الهيئة بالإعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة .