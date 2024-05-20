شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات مصرية يونانية حول جهود وقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، نظيره اليوناني " جيرابيتريسيس، وترأسا جلسة مباحثات موسعة تضمنت تأكيد استراتجية العلاقات وبحث تفعيل مجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد عبر منصة "اكس".



سامح شكرى

وأشار أبو زيد، إلى أن مباحثات تضمنت التعاون الاقتصادى والاستثمارى، جهود وقف الحرب فى قطاع غزة.