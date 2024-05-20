شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أكبر مصنع فى العالم لشركة سوميتومو بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية بمدينة العاشر من رمضان، تتضمن تفقد أكبر مصنع فى العالم لشركة سوميتومو بمدينة العاشر من رمضان، ويعقبها افتتاح الحرم الجامعى لجامعة السويدى التكنولوجية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد خلال جولته الأسبوع الماضى لمدينة العاشر من رمضان أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية وتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين العديد من الصناعات في مختلف القطاعات، ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف تلك القطاعات على مستوى الجمهورية.