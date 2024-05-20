شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمدينة العاشر من رمضان بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية بعد قليل بمدينة العاشر من رمضان، تتضمن زيارة أحد المصانع الكبرى، وافتتاح الحرم الجامعى لجامعة السويدى التكنولوجية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد أكد خلال جولته الأسبوع الماضى لمدينة العاشر من رمضان أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية وتحقيق تحسن مطرد فى مسار توطين العديد من الصناعات فى مختلف القطاعات، ورفع نسبة المكون المحلى، وذلك من خلال تكثيف العمل الجارى لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة فى هذا الصدد، بما يسهم فى تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية فى المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التى تم تشييدها وتحديثها فى مختلف تلك القطاعات على مستوى الجمهورية.