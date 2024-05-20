شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يفتتح الحرم الجامعى لجامعة السويدى التكنولوجية بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء جولة تفقدية منذ قليل بمدينة العاشر من رمضان، تفقد خلالها أكبر مصنع فى العالم لشركة سوميتومو بمدينة العاشر من رمضان، وافتتح الحرم الجامعى لجامعة السويدى التكنولوجية.



واستمع رئيس الوزراء لشرح حول الجامعة، والتى تقدم كافة التخصصات لسوق العمل، ودراسة السوق المصرى والعالمى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد خلال جولته الأسبوع الماضى لمدينة العاشر من رمضان أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية وتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين العديد من الصناعات في مختلف القطاعات، ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف تلك القطاعات على مستوى الجمهورية.