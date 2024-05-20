شكرا لقرائتكم خبر عن 50 يوما طوارئ تنتظر إيران .. ماذا سيحدث بعد وفاة إبراهيم رئيسي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 50 يوما استثنائية تنتظرها إيران، تبدأ غداً الثلاثاء، بعد انتهاء مراسم دفن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي جراء تحطم مروحيته في حادث صادم أسفر عن وفاته بجانب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان واثنين آخرين.



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، أعلن المرشد الأعلى آية الله على خامنئي، الحداد الوطني لمدة 5 أيام، كما كلف المرشد الإيرانى محمد مخبر بتولي مهام الرئيس في إيران ، وقال خامنئى إن النائب الأول للرئيس محمد مخبر هو المسؤول عن السلطة التنفيذية وفقا للدستور، مشيرا إلى أن أمام مخبر مهلة أقصاها 50 يوما للترتيب للانتخابات بالتنسيق مع رؤساء السلطتين القضائية والتشريعية.

وتم تعيين علي باقري رئيسا للجنة العلاقات الخارجية وزيرا للخارجية في الحكومة الإيرانية خلفا لـ حسين أمير عبد اللهيان.

وبحسب الدستور الإيرانى يتولى النائب الأول للرئيس الإيرانى محمد مخبر رئاسة الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى، ويشغل محمد مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في 8 أغسطس 2021، بناء على اختيار رئيسي له، وكان مخبر رئيساً للجنة تنفيذ أمر الإمام، وهي مؤسسة غير حكومية مختصة بالشئون الخيرية في الفترة من 15 يوليو 2007 حتى 8 أغسطس 2021.

كما شغل مخبر الذي يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المحرومين ونائب محافظ خوزستان.

انتخابات إيران .. ترتيبات استثنائية للخروج من الأزمة



بدوره أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف أنه سيتم تشكيل مجلس يضم رئيس البرلمان الإيراني ورئيس السلطة القضائية ومسؤولين آخرين لتهيئة الظروف لـ إجراء انتخابات رئاسية خلال 50 يوم.

وبحسب وكالة مهر، قال هادي طحان "إنه وفقا للدستور الإيراني، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية صلاحيات الرئيس بعد موافقة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي".

وأضاف أنه سيتم تشكيل مجلس يضم رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ومسؤولين آخرين، وسيكون مهامه التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة خلال 50 يوما على الأكثر.

كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي لن تؤثر على جهودنا في تأمين مصالح الشعب وأداء دور بناء وإقليمي ودولي.

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن تقديرها للعديد من الدول والمنظمات الدولية لدعمها خلال عملية البحث والإنقاذ بعد تحطم المروحية وقالت في بيان لها، إن إيران تشكر بإخلاص العديد من الحكومات والدول والمنظمات الدولية على تعبيرها عن المشاعر الإنسانية والتضامن مع حكومة وشعب إيران، فضلاً عن عروضها للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ".

مراسم تشيع جثمان الرئيس الإيرانىومن المقرر أن تقام مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهیم رئیسي ومرافقيه غدا الثلاثاء في مدینة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، حسبما أفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية اليوم الاثنين.

وقال مدير عام الشؤون السياسية والانتخابات والتقسيمات الوطنية لمحافظة أذربیجان الشرقية حسن حقیقیان إن مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهیم رئیسي ومرافقيه ستقام غدا في مدینة تبريز.



طائرة رئيسي لحظة إقلاعها قبل الحادث المأساوي

وأضاف إن جثامين شهداء المروحية التي تحطمت في منطقة ورزقان یتم نقلها حالیا إلى مدینة تبريز، مشيرا إلى أنه سيتم نقل جثث الشهداء إلى الطب العدلي.

وتعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي لحادث، عقب مراسم افتتاح سد قيز قلعة سي بمعية الرئيس الاذربيجاني الهام علييف على نهر ارس الحدودي المشترك، مساء الأحد، وذلك في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكانت طائرة رئيسى ضمن موكب مؤلف من من 3 مروحيات تقلّه برفقة مسؤولين آخرين، المروحيتين الأخريين وصلتا إلى وجهتهما بسلام إلى مدينة تبريز، وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.