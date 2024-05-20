شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة لاستيراد كمية بحد أدنى 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أى منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) وفترات وصول خلال الفترة من 1 - 15 سبتمبر 2024 و/أو من 15 - 30 سبتمبر 2024 و/أو من 1 - 15 اكتوبر 2024 و/أو 15 - 31 أكتوبر 2024. على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 25 مايو 2024.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين الداخلية فى مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية لاستمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقة التموينية ضمن مقررات شهر مايو 2024 حيث تستمر الوزارة فى الصرف حتى نهاية الشهر وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة شهريا كما توفر الوزارة العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين مثل السكر وزيت الطعام والمكرونة والأرز والسمن والشاى وغيرها من السلع الأخرى، كما توفر الوزارة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع فى الأسواق الأخرى من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.