شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن موعد وسن التقدم لأولى ابتدائى وkg1 بالمدارس الرسمية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسى المقبل 2025/2024، إلكترونيا على موقع الرسمى للوزارة من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات، وذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور، خلال الفترة من يوم 1 يونيو وحتى 30 يونيو فور تقدم ولى أمر الطفل على الصف الأول الابتدائى يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

وأكدت وزارة التعليم، على أن سن التقدم للصف الأول الابتدائى لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، موضحة أنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ويمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الإلكترونى، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة ( القبول النهائى ) وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.

وبالنسبة، لإجراءات التقدم الرياض الأطفال رسمى ورسمى لغات، يقوم أولياء الأمور الراغبين فى التقدم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، بالتسجيل الإلكترونى بداية من 1 يونيو ولمدة شهر، ويكون سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، وفور القبول المبدئى لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الالكترونى، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.