شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حوافز جديدة لتشجيع التعليم التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص، الذى يعد قاطرة التنمية، مؤكدا أن النهضة الصناعية فى كل دول العالم تبدأ بالاهتمام بالتعليم الفنى.

ولفت خلال كلمته بافتتاح الحرم الجامعى لجامعة السويدى الإلكترونية، أن جميع المدارس الفنية التى يتم تشغيلها وإدارتها عن طريق القطاع الخاص أصبحت نموذج نجاح.

وتابع أن التركيز على نوعية الجامعات التكنولوجية فى كثير من دول العالم أحدث نوع من الطفرة فى الصناعة، مشيدا بجامعة السويدى التكنولوجية، موضحا أنه سيكون هناك حوافز لتشجيع هذا النوع من التعليم.

وقام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بجولة تفقدية للأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لشركة "سوميتومو" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات على مستوى العالم بمدينة العاشر من رمضان،



وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة، وكذا الجهود المستمرة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أى تحديات من الممكن أن تواجهه دعمًا وجذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، الذى يأتى كأحد ركائز تحقيق التنمية المتكاملة، فضلا عن دوره فى الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية المرجوة.

كما أكد رئيس الوزراء الاهتمام بمختلف عمليات توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر فى العديد من المجالات التصنيعية، وذلك بما يسهم فى اتاحة المزيد من التنافسية للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.