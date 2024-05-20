شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفع الجلسة العامة والعودة للانعقاد يوم 2 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، على أن تعقد الجلسة العامة القادمة في الساعة 11 صباح يوم الأحد الموافق 2 من شهر يونيو القادم.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس نهائيا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023 وعددها 59 مشروعاً.
كما وافق مجلس النواب اليوم نهائيا على مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ومشروع قانون التأمين الموحد.
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