شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تصاعد أعمدة الدخان فى شمال غزة جراء الغارات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، تصاعد أعمدة الدخان في شمال قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

ومنذ السادس من مايو، بدأت قوات الاحتلال هجومًا بريًا على شرق مدينة رفح، فيما احتلت في اليوم التالي الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، وأوقفت تدفق المساعدات ومنعت المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.