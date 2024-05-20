شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على الفنان عباس أبو الحسن بعد اصطدام سيارته بسيدتين في الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بعد تسببه في اصطدام سيارته بسيدتين في مدينة الشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها الفنان عباس أبو الحسن، بسيدتين، ما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.

تم التحفظ على الفنان عباس أبو الحسن، وسيارته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.