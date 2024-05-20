شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها والأرصاد تكشف موعد انكسارها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الأيام تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع .

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه تتأثر البلاد بكتل هوائية من مناطق صحراوية مصادرها شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية مع امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا مما يعمل على زيادة فترات أشعة الشمس .

ولفتت إلى أن الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها اليوم حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 41 درجة وأسوان 45 درجة، مشيرة إلى أن الموجة مستمرة حتى نهاية الأسبوع.

وكشفت أنه من المتوقع مع يوم الجمعة المقبل انكسار الموجة لتتحول الأجواء من شديدة الحرارة إلى الأجواء الحارة ولكن تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وناشدت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل والمياه الباردة، فضلا عن ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وارتداء غطاء الرأس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا نشاط رياح على بعض المناطق قد تكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28.