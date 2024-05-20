شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: الحوار الوطنى الطريق الرسمى لخروج مصر من قائمة الملاحظات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مجدي البدوي رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى، بعدم إدراج مصر على "قائمة الملاحظات الطويلة" والتى تضم هذا العام 40 دولة حول العالم، مؤكدا أن قرارات القيادة السياسية المتوالية الصادرة بشأن تحسين ملف العمال من أجور وتشريعات، كان له أكبر الأثر فى خروج مصر من القائمة القصيرة المعروفة اعلاميا بالقائمة "السوداء".

وقال البدوى، إن خروج مصر من القائمة شهادة دولية تؤكد التزام الحكومة بالمعايير الدولية لكافة اشتراطات العمل اللائق مع تعزيز علاقات العمل المتوازنة بين أطراف الإنتاج وخلق تشريعات تحقق الاستقرار الوظيفى وتخافظ على قيم العمل والعمال.

وأضاف: أن دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطنى الذى شارك به جموع الطبقة العاملة بمختلف الانتماءات الفكرية، شهد استعراضا ثريا لكل قضايا الانتاج خاصة فى مشروع قانون العمل الجديد والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من الحوار المجتمعى حوله وعرضه على مجلس النواب لاقراره يعد احد الاسباب الرئيسية فى خروج مصر من قائمة الملاحظات الطويلة.

شدد على أن حرص الدولة على تقديم كل أنواع الرعاية الاجتماعية والصحية لجموع الطبقة العمل خاصة " فى ضمها لقانون التأمين الصحى الشامل" كان له مردود على قرارات منظمة العمل الدولية بعدم إدراج مصر ضمن قائمة الملاحظات الطويلة.

كان قد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2024" بحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم من "وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال".