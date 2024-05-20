شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. موعد وسن التقدم لأولى ابتدائى وkg1 بالمدارس الرسمية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم تعلن موعد وسن التقدم لأولى ابتدائى وkg1 بالمدارس الرسمية 2025

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