شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. موعد وسن التقدم لأولى ابتدائى وkg1 بالمدارس الرسمية 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التعليم تعلن موعد وسن التقدم لأولى ابتدائى وkg1 بالمدارس الرسمية 2025
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