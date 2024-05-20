شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل جديدة.. اعرف الوظائف المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل في أحد المصانع، تشمل (عمال إنتاج – وأمين مخزن – محاسب – فني صيانة)، موضحًا شروط ومزايا التقديم على الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

-عمال إنتاج بأكتوبر أبو رواش (السن لا يزيد عن 35 – المؤهل معهد فني صناعي – عدد ساعات العمل 12 ساعة – موقف محدد من التجنيد – يوجد إضافي + بدل وجبة – بدل مواصلات لحين اكتمال عدد خط المواصلات – تأمينات اجتماعية – يفضل من له خبرة في المصانع بمجال المكابس).

-أمين مخزن (خبرة 5 سنوات في المجال الصناعي).

-محاسب (حديث التخرج).

-فني صيانة ومساعد ميكانيكا.

وأوضح الجهاز أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.

يُذكر أن وزارة العمل كشفت مؤخرًا تلقيها طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 2772 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى، موضحة أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهري مايو الجارى ويونيه المقبل، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات.