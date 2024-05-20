شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: إعداد الموسوعة المصرية فى خدمة السنة النبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا صباح اليوم الاثنين 20 مايو 2024م بلجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا نحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ونحب سنته، ونحب من يحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ونحب آل بيت نبينا (صلى الله عليه وسلم)، ونحب أصحابه ونترضى عليهم، ونحب الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ونحب من يصلى عليه، فبلد يقرأ فيه القرآن الكريم ويصلى فيه على النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يضام أبدًا، وحالة الطمأنينة التي تحدث بالقرآن الكريم والذكر ودراسة العلم والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، كما تأتي على مستوى الشعوب تأتي على مستوى الدول مع الأخذ بالأسباب.

وناقش وزير الأوقاف مع لجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية المشرفة، موجهًا الشكر لهم على ما بذلوه من جهد في هذا المجال، مؤكدًا على التوسع فيه من خلال تخصيص العدد القادم من مجلة منبر الإسلام التي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للحديث عن حجية السنة ومنزلتها في التشريع، مع تحويله إلى كتاب يُدرَّس العام القادم بمراكز الثقافة الإسلامية، والتوسع في مجالس الحديث بجميع محافظات مصر من خلال وضع خطة جديدة ستبدأ بقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) مقسمًا على كتب وأبواب لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه قراءة وسماعًا وفهمًا لمقاصده العامة، والبداية بكتاب (الرقاق) ويقصد به الأحاديث الخاصة بترقية الحس الإيماني العام.

كما أعلن وزير الأوقاف عن الإعداد للمؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي سيعقد قريبًا تحت عنوان: "السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي"، كما أعلن خلال الاجتماع عن بدء العمل في "الموسوعة المصرية في خدمة السنة النبوية"، والتي ستكون أهم موسوعة عصرية في بابها.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة المشرفة، مؤكدًا أنها جهود عظيمة لا يماري فيها امرؤ معه عقل، ولن نتأخر عن المشاركة في مجالس الحديث أو خدمة السنة النبوية المشرفة خدمة لديننا وعقيدتنا ووطننا.

وذلك بحضور كلٍّ من: الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء رئيس لجنة السنة النبوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و الدكتور مصطفى محمد السيد أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور جاد الرب أمين عبد الحميد العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، و الدكتور صبحى عبد الفتاح السيد ربيع أستاذ الحديث وعلومه ورئيس قسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية ووكيلها السابق، والدكتور محمد أبو هاشم أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور أحمد رزق درويش محمد أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و أحمد عطية رئيس تحرير اللواء الإسلامي.