شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور بالكنيسة الأسقفية يقدم ورشة تصوير فوتوغرافى بالتليفون المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة تعليم اساسيات التصوير الفوتوغرافي بالهواتف المحمولة، بقيادة محمد عبد اللطيف، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وضمت الورشة تعليم أساسيات ومبادئ التصوير والتي تتمحور حول التركيز والتعريض وكيفية ضبط الإضاءة وتكوين الصورة، بالإضافة إلى معرفة بعض النصائح التي يجب مراعاتها مثل تجنب الاهتزاز وتجربة مختلف الزوايا للتصوير.

جدير بالذكر، أن رؤية المركز هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.



الحاضرون بالتدريب



جانب من المحاضرين