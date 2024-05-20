شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل تأبين فتحى سرور بجامعة القاهرة وتوزيع كتيب سيرته الذاتية على الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل، فعاليات حفل تأبين الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وذلك بحضور رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق سرور أستاذ القانون ونجل الراحل.

ويشهد الحفل عدد كبير من قيادات المجتمع ورجال القانون، وكيلى مجلس النواب والدكتور مفيد شهاب، وعدد كبير من مستشاري مجلس الدولة ووزارة العدل وغيرها من القيادات فى الهيئات القضائية وعدد من أهالى السيدة دائرة الراحل.

فيما تم توزيع كتاب عن السيرة الذاتية للدكتور الراحل أحمد فتحى سرور على المشاركين فى حفل التأبين.