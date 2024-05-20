شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع الغذائية لصرف مقررات مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية لاستمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقة التموينية ضمن مقررات شهر مايو 2024 حيث تستمر الوزارة فى الصرف حتى نهاية الشهر وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة شهريا.

على جانب آخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين مثل السكر وزيت الطعام والمكرونة والأرز والسمن والشاى وغيرها من السلع الأخرى، كما توفر الوزارة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع فى الأسواق الأخرى من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.