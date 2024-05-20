شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الإعدادية بالقاهرة يؤدون غدا امتحانى الجبر والإحصاء والتربية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، غدا الثلاثاء، الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنية، وذلك حسب جدول إمتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، الامتحان فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية والكمبيوتر، والعلوم.

و يؤدى 201372 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى 8007 لجان، من بينهم 190377 طالبا وطالبة بالاعدادية العامة ( 96322 طالبا، وطالبة) ، و413 طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية، و123 طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و82 طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و57 طالبًا وطالبة مكفوفين، و3048 طالبًا وطالبة دمج، كما تضم لجنة مستشفي 57357 (11) طالبًا وطالبة، والدولية طالبًا وطالبة.