شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى يتجول بـ"طفطف" بالإسكندرية.. ويؤكد: مدينة أحب تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، على هامش تواجده فى مدينة الإسكندرية، ضمن فعاليات "يوم أوروبا" وزيارته عدد من مشروعات الاتحاد بالمحافظة، على المشاركة فى جولة، نظمتها نائب محافظ الإسكندرية الدكتورة جاكلين عازر، داخل حدائق أنطونيادس، واستقل الطفطف السياحى وتجول داخل الحديقة.

وعبر السفير الأوروبى لليوم السابع، عن حبه لمدينة الإسكندرية، قائلًا: إنها مدينة جميلة، والأهم لديها تاريخ رائع، إنها مرتبطة بشكل كبير بأوروبا، ولكنها أيضًا مرتبطة بمصر، وهناك جسر جميل بين أوروبا ومصر، وهناك الكثير مما يمكن رؤيته هنا، كالكورنيش والمتاحف والقصور والمواقع الأثرية، وأحب المطاعم والمقاهى، وهى حقًا مدينة تستحق قضاء الكثير من الوقت فيها.



كما زار السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، مركز متاحف محمود سعيد بمحافظة الإسكندرية.



وأعرب السفير وزوجته والوفد المرافق عن إعجابهم الشديد بمقتنيات مركز المتاحف الذى يشغل مبنى القصر الذى كان يسكنه الفنان الرائد محمود سعيد، ويقع بحى جناكليس وتبلغ مساحة المبانى 732 مترًا مربعًا، بينما تبلغ مساحة الفراغات 2176 مترًا.



واستمع السفير والوفد المرافق له إلى شرح لمقتنيات المركز الذى يضم بين جنباته متحف محمود سعيد بالطابق الأرضى من المبنى والذى يحتضن مجموعة من أعماله ومن بينها لوحة فنية تؤرخ لافتتاح قناة السويس، بالإضافة إلى بعض التذكارات الخاصة به والتى تشمل العديد من الأوسمة التى حصل عليها، ومتحف سيف وأدهم وانلى بالطابق الأول، ومتحف الفن الحديث.

والفنان التشكيلى محمود سعيد، ولد فى الإسكندرية فى 8 أبريل 1897 وتوفى فى 8 أبريل 1964، ومن أوائل مؤسسى المدرسة المصرية الحديثة فى الفنون التشكيلية.