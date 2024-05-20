شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المواد الغذائية: مد الإعفاء الجمركى على 12 سلعة يخفض السعر ويوفر الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حازم المنوفى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن مد الإعفاء الجمركى على 12 سلعة لمدة 3 أشهر، قائلا: "سيتيح وفرة كبيرة من السلع، ومن المفترض أن يكون هناك رد فعل إيجابى وسريع من المستهلك على هذه السلع".

وأضاف حازم المنوفى خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن مد الإعفاء الجمركى سيؤدى لانخفاض السلع ووفرة فى الدولار وانخفاض سعره وسيكون لها رد فعل إيجابى خلال المرحلة المقبلة.

وعن دور الدولة فى السعى لخفض الأسعار أكد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن الدولة تنظم اجتماعات باستمرار لخفض الأسعار، وهناك انخفاض تدريجى بالسوق، والأهم أن تصل السلعة للمستهلك النهائى بسعر منخفض.