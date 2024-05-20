شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل بحفل تأبين فتحى سرور: سيظل علامة فارقة لمن يرغب في التميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور عمر مروان وزير العدل فى حضور حفل تأبين الدكتور الراحل فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والمقام الآن بجامعة القاهرة، بحضور قيادات الهيئات القضائية وأساتذة القانون.

وقال المستشار عمرو مروان وزير العدل، إن شخصية الراحل الدكتور أحمد فتحى سرور علامة فارقة في تاريخ مصر ومصدر الهام لمن يريد التميز، مؤكدا أن الراحل به بصمات مؤثرة في مجال المحاماة وله سجل بحثي وأكاديمي كبير .

وأشار المستشار عمرو مروان خلال حفل تأبين أحمد فتحي سرور، إلى أن تجربة الراحل تستحق أن يتعلمها الأجيال لأنها تفرد وتنوع في أعمالها الوطنية التي خدم فيها مصر، ويعد علم من أعلام مصر و كانت له مكانة علمية دوليا وإقليميا وصاحب رؤية ثاقبة في حل المشكلات، وهو من جمع بين العلم والسياسة، وكان الجميع يستمع لرأيه في كل الأمور.

وذكر أن الراحل كانت له أياد بيضاء وبصمات مؤثرة على طلابه وزملائه وأصدقائه، وسيظل علامة فارقة في التاريخ لمن يرغب في التميز، لافتا إلى أن رحيل سرور يحمل في طياته الذكري العطرة الطيبة، مؤكدا ان الراحل يعد من الرجال المخلصين المشهود لهم بالبنان وحب الأوطان وخدمة المجتمع بكل فئاته.



التكريم



الحضور



الحضور بالتكريم



الحضور بحفل التكريم



الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة



الدكتور مفيد شهاب



تكريم اسرة الراحل



حفل التكريم



رئيس جامعة القاهره



عمر مروان وزير العدل



عميد حقوق القاهره



كلمة وزير العدل



مصطفي الفقي