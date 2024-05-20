شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حقوق القاهرة: الراحل فتحى سرور له تاريخ طويل بالعمل السياسى والقانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن استضافة حفل تأبين أحمد فتحى سرور هو عرفان من جامعة القاهرة للعالم الكبير والسياسى الوطنى البارز، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تفخر بالدكتور أحمد فتحى سرور كواحد من أبرز أبنائها والذى له تاريخ طويل فى العمل السياسى والقانونى والثقافى والأكاديمى البحثى.

وتابع الدكتور محمد سامح عمرو خلال حفل تأبين الراحل أحمد فتحى سرور المنعقد الان فى جامعة القاهرة: تفانيه فى خدمة العلم والمعرفة فى مصر والعالم حيث له أمهات المراجع فى مصر والعالم بلغات مختلفة من الفرنسية والعربية والإنجليزية، مستعرضا عدد من المواقف له مع الدكتور أحمد فتحى سرور.

ويشهد الحفل عددا كبيرا من قيادات المجتمع ورجال القانون، أبرزهم المستشار عمر مروان وزير العدل، ووكيلى مجلس النواب والدكتور مفيد شهاب، وعددا كبيرا من مستشارى مجلس الدولة والعدل وغيرها من القيادات فى الهيئات القضائية وعدد من أهالى السيدة دائرة الراحل.



التكريم



الحضور



الحضور بالتكريم



الحضور بحفل التكريم



الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة



الدكتور مفيد شهاب



تكريم اسرة الراحل



حفل التكريم



رئيس جامعة القاهره



عمر مروان وزير العدل



عميد حقوق القاهره



كلمة وزير العدل



مصطفي الفقي