شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة عن فتحى سرور: رجل دولة من طراز رفيع وينتمى لتراب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن أحمد فتحى سرور هو رجل أحبه جميع زملائه وتلاميذه والقامات التى عمل وتعامل معاه سرور، مؤكدا أن التقدير الذى ناله أحمد فتحى سرور خلال حياته من حب هو هبة من الله للراحل أحمد فتحى سرور.

أشار رئيس جامعة القاهرة خلال حفل تأبين أحمد فتحى سرور المنعقد الآن بجامعة القاهرة، إلى أن الراحل خلال توليه منصب نائب رئيس جامعة القاهرة، كان له دور فعال فى التطوير، مشيرا إلى أن الراحل كانت لديه حكمة وقدرة وعبقرية فى إدارة البرلمان المصرى وهو رجل دولة من طراز رفيع وينتمى لتراب الوطن، وجمع فى تجربته عدد من التجارب المختلفة مابين النيابة العامة والاستاذ الجامعى، بجانب العمل البرلمانى.

وأضاف الخشت، أنه استطاع أن ينشئ مدرسة بحثية متميزة فى القانون المصرى، وأن تكون كتبه مرجعا قانونيا كبيرا للجميع العاملين فى السلك القانونى، بجانب عبقريته فى أن تكون له محبة وتقدير لدى الجميع وهى بمثابة معادلة صعبة التحقيق.



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التكريم



الحضور



الحضور بالتكريم



الحضور بحفل التكريم



الدكتور مفيد شهاب



تكريم اسرة الراحل



حفل التكريم



رئيس جامعة القاهره



عمر مروان وزير العدل



عميد حقوق القاهره



كلمة وزير العدل



مصطفي الفقي