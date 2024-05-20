شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب: الراحل أحمد فتحى سرور أجرى تغييرات جذرية فى منظومة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالى الأسبق: "إننى كلما اقتربت بفتحي سرور لم أجد عالم وباحث فقط بل هو مدقق لم يتوان أن يضيف للعلم، متابعا: "الدكتور سرور هو إنسان وعالم وأكاديمى وبرلمانى أعطى لمصر كثيرا على حساب حياته الخاصة".

أشار مفيد شهاب، خلال حفل تأبين أحمد فتحى سرور المنعقد الآن بجامعة القاهرة، إلى أنه لم يسع لتصفيات حسابات مع أحد ولم يكن يغضب من أحد وان غضب فسريعا ما ذهب لمصالحة هذا الشخص، وكان لا يطيق أن يترك أحد زعلان منها حتى فى مجلس النواب كان يذهب لمصالحة أى عضو فى المجال.

تابع مفيد شهاب: "أحمد فتحى سرور كان قريب من هموم الناس، وكان حريصا على مشاركة الطلاب فى الرحلات ومهتم فى ممارسة الأنشطة الطلابية"، مشيرا إلى الدكتور سرور كان يمتلك صفات الكبار فى البحث والعمل والصداقة.

أضاف مفيد شهاب، أن أحمد فتحى سرور أجرى تغييرات جذرية فى مبادئ التعليم فى مصر خلال عمله كوزير للتعليم والتى كانت وقتها تتضم وزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم.

المستشارعمر مروان



التكريم



الحضور



الحضور بالتكريم



الحضور بحفل التكريم



الدكتور مفيد شهاب



تكريم اسرة الراحل



حفل التكريم



رئيس جامعة القاهره



عميد حقوق القاهره



كلمة وزير العدل



مصطفي الفقي