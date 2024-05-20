شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث مع نظيره بإقليم كردستان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالدكتور علام حَمە سعيد وزير التربية بإقليم كردستان؛ على هامش فعاليات المنتدى العالمى للتعليم 2024 بلندن، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التعليم ما قبل الجامعي.

وأكد الدكتور رضا حجازى على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حكومة وشعبًا، خاصة فى مجال التعليم، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة فى مجال التعليم، فى ظل المتغيرات السريعة والثورات الصناعية والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعي.

واستعرض الدكتور رضا حجازى خطة الوزارة لتطوير التعليم، موضحًا أن هناك طفرة كبيرة فى مصر فى مجال تطوير التعليم الفنى خاصة فى ظل الشراكة مع رجال الصناعة والقطاع الخاص، حيث أصبح خريجو التعليم الفنى يمتلكون المهارات والجدارات التى تؤهلهم لسوق العمل.



وأوضح الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تهتم بالموهوبين والمتفوقين فى مجال العلوم والرياضيات من خلال التحاق هؤلاء الطلاب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وتنفيذ مشروعات قائمة على "الكابستون" لوضع حلول للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، كما حقق طلاب هذه المدارس مراكز متقدمة وجوائز فى المسابقات الدولية مثل مسابقة (أيسف).



وتطرق الدكتور رضا حجازى أيضا إلى جهود الدولة المصرية فى مكافحة التسرب التعليمى، مستعرضا نموذج التعليم المجتمعى الذى يقدم فرصة ثانية للطلاب المتسربين للإلتحاق بقطار التعليم.



واستعرض الدكتور رضا حجازى كذلك نموذج المدارس المصرية اليابانية وما يميزها من حيث الخبرة والمزج بين المعالجة اليابانية والمناهج المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تهتم ببناء شخصية الطلاب ومهاراتهم، حيث يقوم على نظام "التوكاتسو" التى تمثل أنشطة مهارات حياتية ومحاكاة حياتية للطلاب لتنمية المهارات لديهم.



وفى هذا الإطار، أعرب الدكتور رضا حجازى عن ترحيبه بالتعاون مع إقليم كردستان وتبادل التجربة من خلال تبادل خبرات المعلمين، وبناء القدرات، وكيفية إعداد دليل التوكاتسو.



كما تطرق الدكتور رضا حجازى، خلال اللقاء، إلى نموذج مدارس النيل المصرية الدولية، مؤكدًا أنها تمنح شهادة مصرية دولية ومناهجها معتمدة من إريك وكامبريدج ويقبل الطلاب عليها بشكل كبير فى مصر.



وحول نظم الإمتحانات، أشار الوزير إلى أنه تم انشاء بنك أسئلة، وتطبيق نظام التقييم، لمساعدة الطلاب على تقييم تحصيلهم، بالإضافة إلى ميكنة امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث يتم سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة وفقا لمواصفات محددة، مؤكدا أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى لا يحتمل أى نسبة من الخطأ.



ومن جهته، أعرب الدكتور علام حَمە سعيد وزير التربية بإقليم كردستان عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التعليم قبل الجامعى والتى تعد تجربة ثرية، وكذلك الاطلاع على تفاصيل تجربة المدارس اليابانية فى مصر والاستفادة منها.



واستعرض وزير التربية بإقليم كردستان نظام التعليم الكردستانى، مشيرًا إلى أنه يشتمل على حوالى 7 آلاف مدرسة حكومية وغير حكومية كالمدارس الأهلية التى تتبع النظام الدولى، بدءًا من رياض الأطفال حتى الصف الثانى عشر، وتضم ما يقارب مليون و900 ألف طالب، فضلًا عن مدارس التعليم المهنى التى تم تطويرها واستحداث مجموعة من المعاهد للدراسة المهنية باللغة الإنجليزية.

كما أشار وزير التربية بإقليم كردستان إلى التجربة الفريدة للاستفادة من التكنولوجيا، موضحًا أنه تم قطع شوط كبير فى التحول الرقمى وأصبحت كل الخطوات والإجراءات الخاصة بمنظومة التعليم فى المدرسة وتقييم الطلاب تتم بشكل إلكترونى، كما أنهم حققوا نجاحًا فى التقييم الخارجى للمدارس بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى فى بناء القدرات، كما تم تشريع قانون لتأسيس هيئة الاعتماد الوطنية.

وقد اتفق الجانبان فى ختام اللقاء على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المتعلقة بالنماذج التعليمية المختلفة والاستفادة من التجربة المصرية فى التنمية المهنية للمعلمين، كما وجه الدكتور علام حَمە سعيد الدعوة للدكتور رضا حجازى لحضور منتدى كردستان التعليمى فى شهر أغسطس المقبل.