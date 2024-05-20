”الخليج 365”: إيران تودع رئيسها.. والمرشد الأعلى يعلن الحداد 5 أيام

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، إيران تودع رئيسها.. والمرشد الأعلى يعلن الحداد 5 أيام.. النائب الأول يتولى مهام القيادة.. ومجلس مصغر يضم رئيسى البرملان والسلطة القضائية لإجراء انتخابات خلال 50 يوما.. الرئيس السيسى ينعى إبراهيم رئيسى ووزير خارجيته ومرافقيهما ويعزى الشعب الشقيق.. ويؤكد تضامن مصر مع الشعب الإيرانى.

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