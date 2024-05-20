شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يخفض سرعته بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت إدارة مترو الأنفاق، سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وحفاظًا على سلامة الرحلات، حيث أكدت شركة المترو أنه عند ارتفاع درجة الحرارة على 40 درجة يتم تخفيض سرعة القطارات كإجراء اعتيادي حفاظًا على سلامة الركاب والقطارات.

ويأتي هذا القرار كإجراء رسمي تتخذه شركة مترو الأنفاق خلال فصل الصيف وتزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على سلامة المرفق، وذلك بسبب تأثر القضبان في المحطات العلوية بارتفاع درجات الحرارة، ما يستوجب تخفيض السرعات للحفاظ على سلامة الرحلات، وبالتالي الحفاظ على الركاب.

ويعمل مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة من 5.15 صباحا، وكذلك مواعيد أخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية.