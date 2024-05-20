شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الجيزة، نتيجة أبنائهم بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إذ اختتموا امتحاناتهم الأربعاء 15 مايو الماضي، بأداء امتحان مادتي الرياضيات وICT.

وأدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بالجيزة، يوم الأربعاء 8/5/2024 امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، ويوم السبت 11/5/2024 امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية، ويوم الإثنين 13/5/2024 امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، ويوم الأربعاء 15/5/2024 امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

وعن نتيجة الفصل الدراسي الثاني، من المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال الأيام القادمة، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكل طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات بالكامل، وإنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إذ يواصل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي أداء امتحاناتهم بالفصل الدراسي الثاني.

وستعلن المديرية نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن يتم تقسيمها على أيام للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على درجات المواد بالفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس، بعد إعلانها من خلال كشوف النتائج التي ستعلق بلوحة الإعلانات داخل المدارس بشكل مباشر دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

يُذكر أنه يتم التعبير عن نتيجة تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، إذ أن اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65 ، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم 1 لأقل من 50.