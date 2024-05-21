الأهلي ضد الترجي.. مصدر بالتليفزيون يكشف تفاصيل تعيين مخرج لقاء الإياب بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر مطلع بالتليفزيون المصري، أنه لم يتم حسم إسناد مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لمخرج أجنبي.

وقال المصدر لمصراوي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الاتحاد الأفريقي لم يقرر حتى الآن إسناد المباراة لمخرج أجنبي وبناءا عليه سيكون مصريا حتى الآن.

وأضاف: تم إبلاغنا بأن مخرج مباراة الإياب في نهائي بطولة الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان سيكون أجنبيا، لكنه لم يصل وبالتالي تم إسنادها لمخرج مصري وهو أسامة الجوهري.

يستعد فريق الأهلى لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، بعد انتهاء مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب.