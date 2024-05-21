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تفاصيل وقوف شاب عاريا أمام فتيات معهد أزهري بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تجري النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع شاب وقف عاريا في شرفة منزله أمام فتيات معهد أزهري بمنطقة فيصل

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة، لكشف تفاصيلها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الشاب يقطن في عقار أمام معهد أزهري للفتيات، مشيرة إلى أنه خرج في شرفة منزله وهو عاريا تماما، وقام بمعاكسة الفتيات.

تلقي مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطار من مدير المباحث الجنائية اللواء هانى شعراوي، مفاده تلقي قسم شرطة الهرم بلاغ من الخدمة الأمنية بلجنة امتحانات معهد القدس الأزهرى النموذجي بوجود شاب عارٍ تمامًا من ملابسه في شرفة شقة مقابلة للمعهد.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين أن الشاب يدعى "ع. ع"، 27 عامًا، عاطل وفلسطينى الجنسية، وأُلقي القبض عليه، وتم اقتياده لقسم شرطة الهرم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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