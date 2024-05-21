شاب يمزق قلب تاجر في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى سائق مركبة توك توك حياة تاجر بعدما غرز سكينًا في قلبه بمنطقة الهرم غرب الجيزة؛ بسبب خلاف عابر انتهى بجريمة قتل.

العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم بينت أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية وسائق توك توك تطورت إلى مشاجرة أشهر خلالها الأخير سلاحا أبيض مسددًا له طعنة نافذة أودت بحياته.

حاول المارة إنقاذ الضحية ونقلوه إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة لتلقي قوات الشرطة القبض على المشكو في حقه والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

في سياق آخر، خلصت تحريات إدارة البحث الجنائي بالمديرية إلى عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة رجل مشنوقًا بتدلى من حبل مثبت بسقف غرفته بدائرة القسم، وأنه أقدم على التخلص من حياته هربًا من حالة اكتئاب دخل فيها بسبب تدهور حالته الصحية.

الدائرة نفسها شهدت واقعة منافية للذوق العام، فقد شاب عربي عقله وخرج عاريًا إلى شرفة مسكنه مما أثار حفيظة طالبات معهد أزهري مواجه للعقار لتلقي الشرطة القبض عليه لحين عرضه على مستشفى للأمراض النفسية والعقلية.