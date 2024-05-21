احذروا الإجهاد الحراري.. الصحة يقدم إرشادات مهمة للتعامل مع الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

وجه الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة نصائح هامة للمواطنين تزامناً مع موجة الحار القاسية التي تتعرض لها البلاد في الساعات الاخيرة مؤكداً أن هناك مجموعة من الامراض مرتبطة بإرتفاع درجات الحرارة أولها الاجهاد الحراري وإذا لم يتم علاجه يتحول إلى مايسمى بضربة الشمس.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "ON" عن اهم أعراض الاجهاد الحراري بداية من الدوخة لجفاف الجلد وإنخفاض ضغط الدم وصداع ".

وشدد على ضرورة تفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس والبقاء في المناطق جيدة التهوية وتجنب فترات الذروة من النهار، أي عندما تكون الشمس فوق الرأس.

كما نصح بارتداء ملابس خفيفة مصنوعة من الأقمشة التي تسمح بتنفس الجسم وشرب كميات كبيرة من السوائل الطبيعية للحفاظ على رطوبة الجسم.

وحذر عبد الغفار من المخاطر الصحية المحتملة لفئات معينة من الناس، وهم الأطفال دون سن الرابعة وكبار السن والأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وأصحاب الوزن الزائد ومن يعانون من اضطرابات نفسية. وقال إن هذه المجموعات تعتبر أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري.

وأوصى بطلب العناية الطبية فور ظهور أعراض متعلقة بارتفاع درجة الحرارة مصحوبًا بدوار، وذلك لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس.