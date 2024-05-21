عمرو أديب على قرار الجنائية الدولية باصدار مذكرة باعتقال نتنياهو: أخد ختم الإجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار الجنائية الدولية باصدار مذكرة باعتقال نتنياهو وقادة إسرائيليين وقادة من حماس تحت طائلة القانون، قائلا: "الدنيا مقلوبة في إسرائيل".

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن هناك آلاف الأدلة على ارتكاب نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي جرائم حرب في غزة، معلقا: "واضح أن الضمير الدولي بيجي وقت وميقدرش ينافق أكتر من كده"، لافتا إلى أن نتنياهو يطالب الكونجرس باتخاذ موقف.

وأضاف مقدم "الحكاية": "نشاهد ورطة إسرائيلية بامتياز، والإسرائيليين بيعملوا البدع عشان يوقفوا طلب الجنائية الدولية"، متابعا: "اخواتنا الفلسطينيين متعودين على الصاق التهم بهم.. الدنيا مقلوبة عشان نتنياهو ولكن هنية والسنوار محدش بيتكلم عنهم".

وتابع، "أنا متخيل نتنياهو دلوقتي مش مصدق، وقالب الدنيا.. نتنياهو أخد ختم الإجرام، ويجري تايه في بلاد الله خايف زي أي فار".