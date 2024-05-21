مأساة معدية أبو غالب.. فرق الإنقاذ تبحث عن جثامين ضحايا ميكروباص لقمة العيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وصلت فريق إنقاذ نهري تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى موقع انقلب ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب مركز منشأة القناطر.

مصدر أمني نفى استخراج أي جثامين حتى الآن مطالبًا وسائل الإعلام بانتظار البيانات الرسمية منعًا لإثارة الرأي العام وحرصًا على أهالي الضحايا.

صباح اليوم الثلاثاء تلقى مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بسقط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب في مياه الرياح البحيري.

مصدر أمني أفاد بأن السيارة كانت تقل نحو 20 عاملة أصل إقامتهم محافظة المنوفية في طريقهم إلى محل عملهم.

شاهد عيان أفاد بأن الحادث أسفر عن 15 حالة وفاة مقابل 5 ناجيات في حين اكتفى المصدر الأمني بالتعليق "جاري حصر عدد الضحايا".