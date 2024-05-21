الصور الأولى من موقع انقلاب ميكروباص من معدية أبو غالب بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على الصور الأولى من موقع انقلاب ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب مركز منشأة القناطر.

ووصلت فرق إنقاذ نهري تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحادث في حين فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لتسهيل مهمة الضفادع البشرية.

مصدر أمني نفى استخراج أي جثامين حتى الآن مطالبًا وسائل الإعلام بانتظار البيانات الرسمية منعًا لإثارة الرأي العام وحرصًا على أهالي الضحايا.

صباح اليوم الثلاثاء تلقى مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بسقط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب في مياه الرياح البحيري.

مصدر أمني أفاد بأن السيارة كانت تقل نحو 20 عاملة أصل إقامتهم محافظة المنوفية في طريقهم إلى محل عملهم.