معدية أبو غالب.. استخراج 3 جثث والبحث عن 14 عاملة مفقودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر مسؤول إن رجال الضفادع البشرية انتشلوا 3 جثث حتى الآن بموقع حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، اليوم الثلاثاء.

أضاف المصدر أن رجال الإنقاذ بمساعدة الأهالي أنقذوا 10 فتيات على قيد الحياة مع استمرار البحث عن عدد غير معلوم من عاملات مفقودات يقترب من 14 عاملة.

وحصل "الخليج 365" على الصور الأولى من موقع انقلاب ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب مركز منشأة القناطر.

ووصلت فرق إنقاذ نهري تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحادث في حين فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لتسهيل مهمة الضفادع البشرية.

صباح اليوم الثلاثاء تلقى مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بسقط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب في مياه الرياح البحيري.

مصدر أمني أفاد بأن السيارة كانت تقل أكثر من 20 عاملة أصل إقامتهم محافظة المنوفية في طريقهم إلى محل عملهم.

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