وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة المنشآت الطبية التابعة للوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري أمس الاثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل قطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وممثلي الجهات المعنية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الاجتماعات الماضية، من بينها الموقف التنفيذي للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث تم تجهيز 13 مستشفى بمحافظة الفيوم بالمعدات والأجهزة الفنية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتجهيز 2 غرفة مديرية شؤون صحية بالمحافظات بالمعدات والأجهزة الفنية للشبكة لصالح تكامل الدوائر الصحية بالمحافظات.

كما تم تجهيز الغرفة المركزية للشبكة بمقر الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالمعدات والأجهزة الفنية للشبكة الوطنية، فضلًا عن توريد 100 جهاز لاسلكي.

وتابع "عبد الغفار" أنه جارٍ التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية للاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الحديثة (التحليل، الذكاء الاصطناعي) بمركز البيانات الحكومي التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بتكليف من رئيس الجمهورية والخاصة باستضافة بيانات القطاع الصحي داخل مركز البيانات الحكومي.

كما سيتم الربط بين الغرفتين فور الانتهاء من الغرفة المركزية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف "عبد الغفار"، أنه جارٍ التنسيق مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة لصالح ميكنة مركز أورام كفر الشيخ، وتجهيز مستشفى العلمين النموذجي، كما أنه جارٍ التنسيق من قبل الأمانة مع الجهات المعنية لإدراج التكلفة المالية لعدد 18 مستشفى آخرين للبدء في تطبيق الميكنة بهم، موضحًا أنه تم الانتهاء من المقايسات المالية والفنية لعدد 3 مستشفيات تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية (العباسية، الخانكة، مصر الجديدة)، وجار دراسة باقي المنظومة الخاصة بالصحة النفسية مع الشركات العاملة في ذات المجال.

وقال "عبد الغفار"، إنه تم تجهيز 9 مستشفيات ومعهد تعليمي تابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تضمنوا مستشفيات (أحمد ماهر، الجمهورية، دمنهور،المطرية)، ومعاهد (الرمد التذكاري، السمع والكلام، الكبد الجديد، القلب القومي بإمبابة، القلب بالكيت كات)، وذلك بالمعدات والأجهزة الفنية للشبكة، لافتًا إلى جاهزية استضافة قواعد بيانات مشروعات ميكنة (HMIS) للمستشفيات والمعاهد التعليمية سابقة الذكر.

وأفاد "عبد الغفار" بأنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستضافة منظومات إدارة المستشفيات واستكمال العمل بمنظومات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والعمل على تقييم التجارب والتحول لمرحلة التنفيذ الفعلي، وذلك في إطار محور التحول الرقمي، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من النسخة الأولية للحل الفني الخاص بميكنة القوافل الطبية.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع، المعنيين من الوزارة بسرعة الانتهاء من تطوير البنية التحتية وتطبيق الميكنة بكل المنشآت الطبية في المحافظات، وتحقيق أقصى استفادة من منظومة الطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا تكثيف العمل من خلال الجهات التابعة للوزارة لتنفيذ استراتيجيتها لميكنة كل أذرع المنظومة الصحية من خلال فكر حديث ومطور.

كما أكد أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل من تطوير البنية التحتية الذي تتبناه الدولة لميكنة ورقمنة المنظومة الصحية وتحقيق الحوكمة التامة لمتابعة المرضى عن كثب بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم.