الموجة الحارة.. أول جهة حكومية تعلن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء 21/ 5 /2024 بيانًا بالجزء الأول من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2022 "أحوال البيئة وجودتها".

وقال الجهاز، في بيانه، إن من أهم هذه المؤشرات ما يلي:

- أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال 2022 كان 42.6 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة أسوان بينما لدرجة الحرارة الصغرى بلغ 29.7 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة شرم الشيخ.

- أعلى متوسط شهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلي في مصر خلال عام 2022 كان في شهر يونيو حيث بلغ 30.6 ميجا جول/ م2 وذلك في محطة الغردقة يليه 30.2 ميجا جول/ م2 في محطة الخارجة ثم 29.8 ميجا جول/ م2 ذلك في محطة الفرافرة.

- بلغ عدد المحميات الطبيعية في مصر 30 محمية تمثل مساحتها ما نسبته 14.1% من إجمالي مساحة مصر وذلك عام 2022.

- بلغت نسبة مساحة النظم الإيكولوجية (البيئية) البحرية والساحلية المحمية في مصر 7.3% من إجمالي مساحة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية وذلك عام 2022.