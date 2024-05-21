بمساحة 33 ألف م2.. ننشر أول صور لمبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت شركة المقاولون العرب، أحدث صور من أعمال تنفيذ مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيانات الشركة، التي تتولى تنفيذ المشروع، يُقام مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية على مساحة إجمالية 33000 ألف م2.

ويتكون المجلس من: (دور أرضي + 3 أدوار متكررة + قاعة رئيسية تسع 406 نواب + صالونات وأجنحة + شرفات لكبار الزوار والإعلاميين والصحفيين + قاعة اجتماعات كبرى سعة 50 فردًا).

كما يضم المبنى مجموعة من المكاتب الإدارية واللجان العامة إلى جانب مركز إعلامي ومطبعة ومركز معلومات وحاسب آلي وعيادة طوارئ ومطعم وجراجات تتسع لأكثر من 250 سيارة.

وحصل المشروع على عدد من الجوائز منها، جائزة مسابقة مؤسسة MEED الدولية أفضل المشروعات الهندسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة مشروعات البناء 2023.

كما حصل على جائزة مسابقة مؤسسة MEED الدولية أفضل المشروعات الهندسية على المستوى المحلي - فئة مشروعات البناء 2023.