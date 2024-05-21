تحديثات الطقس.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت الدكتورة منار غانم عضوة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة كانت أمس الاثنين، لكن تزال متواجدة ومستمرة حتى الخميس المقبل.

ولفتت "غانم" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365" أنه من المقرر انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا الجمعة المقبلة، وأنه من المقرر أن تتراجع حدة الارتفاع في درجات الحرارة تدريجيا.

وأشارت إلى أنه في حالة انكسار الموجة الحارة الحالية تكون درجات الحرارة يوم الجمعة المقبلة 34 درجة، لافتة إلى أنه هناك سحب ونشاط للرياح مما يساعد المواطنين على الشعور بتراجع في درجات الحرارة.

وأكدت أن درجات الحرارة يوم السبت المقبل 34 درجة، أما الأحد والإثنين تكون درجات الحرارة 36 درجة، لكن لا يشعر المواطنين بموجة حارة مثل المتواجدة حاليا.